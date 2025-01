O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, se classificou sem sustos para a terceira rodada do Aberto da Austrália, ao derrotar o espanhol Pedro Martínez nesta quarta-feira (15).

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-1, em uma hora e 54 minutos.

Esta foi a segunda vez que Zverev e Martínez se enfrentaram no circuito. No primeiro confronto, no ano passado, o alemão levou a melhor na semifinal do ATP 500 de Hamburgo.

O número 2 do mundo, que busca seu primeiro título de Grand Slam em Melbourne, vai enfrentar na próxima fase o britânico Jacob Fearnley (N.92), que eliminou o francês Arthur Cazaux (N.78) em quatro sets nesta quarta-feira (3-6, 7-5, 6-2 e 6-3).

Duas vezes finalista de Grand Slam (US Open 2020 e Roland Garros 2024), Zverev chegou às semifinais do Aberto da Austrália duas vezes, em 2020 e 2024.

