MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O brasileiro Alphaville Pedrosa de Melo, 31, está desaparecido em Roma desde a tarde do dia 31 de dezembro, véspera de Ano-Novo. A informação é de sua mãe, Letícia Maria Schneider, 50, que mora em Portugal e está na cidade acompanhando a buscas.





Morador desde novembro da capital italiana, ele viveu em Portugal até setembro, quando se mudou para Suíça, onde cresceu. Um mês depois, foi para a Itália, convidado por um suposto amigo, que havia lhe contado de uma oferta de trabalho. Melo estaria trabalhando em uma transportadora em Roma, cujo nome não se sabe.





O último contato com a mãe foi um telefonema. "Ele me disse que o carro tinha ficado sem bateria, que não sabia o que fazer porque estava no meio do nada. Falei para ele deixar o carro lá, para pegar um táxi, chamar algum amigo", disse Schneider à Folha na noite desta terça (14), no horário local.





Logo depois, em uma ligação por vídeo, ele teria mostrado onde estava, uma área de vegetação e sem casas. A região ainda não foi identificada, e o carro não foi encontrado.





"Estamos neste momento verificando uma comunicação no bairro Monte Sacro e estamos colando avisos, nos movendo em 360 graus", disse à reportagem, durante à tarde, Rocco Micale, vice-presidente da Associação Penelope, especializada em pessoas desaparecidas e que está ajudando a família. Eles verificavam presencialmente uma dica de que o Monte Sacro, na área nordeste de Roma, poderia ser o bairro onde Melo estava quando desapareceu.





O carro, um Peugeot 308 escuro, é de Portugal, de onde é a placa 50ST20. Segundo Micale, a Interpol aguarda resposta de autoridades portuguesas para ampliar as buscas pelo carro. A polícia italiana também trabalha no caso e disse à família que ainda não conseguiu rastrear o celular de Melo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O Itamaraty afirmou que não pode dar detalhes sobre o caso, mas confirmou que o Consulado-Geral do Brasil em Roma está ciente da denúncia e está prestando apoio à polícia e às autoridades italianas para tentar localizar Melo.





Segundo a mãe, que trabalha como vendedora na região do Algarve, em Portugal, Melo alugava um quarto na casa de uma mulher no bairro de Boccea, no noroeste da capital.





"Ela disse que até o dia 30, quando ele estava ali havia um mês, ele era uma pessoa tranquila, educada. Mas que no dia 31, as ações do meu filho estavam estranhas, e ele estava muito assustado. Pegou tudo o que era dele, jogou dentro do carro e saiu rápido, como se estivesse fugindo de alguma situação", afirmou Schneider.





Ela, que chegou em Roma no último dia 5, diz ter encontrado pessoalmente o suposto amigo, também brasileiro, que teria convidado Melo para ir trabalhar em Roma. "Uma pessoa me disse que ele vende e consome drogas. E que, se ele convidou meu filho para vir trabalhar, com certeza não é algo honesto", disse a mãe.





Segundo ela, esse homem, que teria passado dias com o cartão de crédito de Melo após ele ter desaparecido, está tentando difamar o filho. "Ele diz que meu filho estava viciado em cocaína, mas eu não acredito nisso. Falava com meu filho todos os dias."





Uma semana antes do sumiço, Schneider afirma ter recebido uma mensagem de áudio de Melo, em que dizia que, caso acontecesse algo com ele, era para ela seguir em frente. "Ele disse ?mãe, eu amo a senhora, a senhora é a melhor mãe do mundo, eu queria ser o seu orgulho, mas eu não fui, me perdoe'. Ali eu entrei em desespero", contou.





No dia seguinte, ele teria tentado tranquilizar a mãe dizendo que estava tudo bem, mas que, espiritualmente, ele não estava bem. Recentemente ele se divorciou de uma mulher em Portugal, com quem ficou casado por dois anos, sem filhos.





Schneider conta que sua rotina por Roma tem sido percorrer lugares que lhe são indicados como pontos de tráfico e consumo de drogas, atrás de pistas.





"Eu não durmo, chego em casa por volta das 3h, porque fico com meu irmão nessas zonas de perigo perguntando 'conhece esse aqui' e mostrando a foto", disse. "Uma mãe espera ver o filho, abraçar, beijar, perguntar o que aconteceu. É isso que eu espero. Passa de tudo na minha cabeça, mas eu espero do fundo da minha alma abraçar ele."