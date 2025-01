A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (14), após a divulgação do índice de preços ao produtor, uma medida da inflação nos Estados Unidos que antecede o índice de preços ao consumidor (IPC), que será divulgado na quarta-feira.

O índice Dow Jones subiu 0,52%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,23% e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,11%.

A inflação no atacado ficou abaixo do esperado nos Estados Unidos em dezembro, de acordo com dados oficiais publicados nesta terça-feira.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) subiu 0,2% no mês passado em relação a novembro, informou o Departamento do Trabalho, abaixo dos 0,4% previstos pelos analistas segundo o consenso reunido pelo Briefing.com.

Esse dado confortou os operadores, que estavam preocupados com o recente aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos, o que poderia indicar uma sobrevalorização do mercado acionário, explicou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

O analista mencionou o risco de que as altas taxas de juros se estendam por um longo período, o que seria uma má notícia para Wall Street. Taxas altas encarecem o crédito e, assim, tiram o dinamismo da economia.

Hogan afirmou que os resultados bancários divulgados na quarta-feira devem ser sólidos. Uma questão-chave é quais são as expectativas desses bancos para o próximo governo de Donald Trump, que começa na segunda-feira.

"Há grande interesse" em saber "como eles veem o futuro", adiantou Hogan.

Os bancos esperam que Trump flexibilize as regulamentações do setor.

