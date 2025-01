O novo técnico da seleção da Nigéria, Eric Chelle, prometeu devolver às 'Super Águias' a eficiência ofensiva para que se classifiquem para a Copa do Mundo de 2026, durante sua apresentação oficial nesta segunda-feira (13), em Abuja.

"Sempre gostei de marcar gols. As minhas equipes marcam sempre e prometo que será parecido com as 'Super Águias'", declarou o treinador franco-maliano.

"O futebol consiste em marcar gols e sou partidário de um estilo ofensivo", explicou o ex-jogador Lens (2008-2011).

Chelles, de 47 anos, já foi técnico da seleção do Mali (2022-2024), à qual levou às quartas de final da Copa Africana de Nações de 2023.

Ele assinou um contrato de dois anos com o objetivo de classificar a Nigéria para a Copa do Mundo de 2026, organizada em conjunto por México, Estados Unidos e Canadá.

Mas a Nigéria está atualmente em penúltimo lugar em seu grupo nas Eliminatórias, depois de conquistar apenas três pontos em suas quatro primeiras partidas.

sam/bde/iga/cl/aam/cb