O São Paulo fechou uma parceria com o Stuttgart, da Alemanha, para internacionalização da marca e fazer intercâmbio de jogadores das categorias de base, informou o clube paulista nesta segunda-feira (13).

"Essa parceria com o Stuttgart será mais um importante passo para a nossa entrada no mercado europeu e para a internacionalização da marca. Presente em nosso DNA, o trabalho com a base é fundamental para o futuro do São Paulo", disse o presidente do Tricolor, Julio Casares, citado em comunicado.

O acordo inclui visitas dos jogadores às instalações de ambos os clubes, possíveis intercâmbios de atletas para períodos de treinamento e participação das equipes em amistosos no Brasil e na Alemanha.

Cinco vezes campeão alemão, o Stuttgart já teve vários jogadores brasileiros em seus elencos, como o ex-zagueiro Bordon, revelado pelo São Paulo, e o ex-volante Dunga, capitão do tetra na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

O ex-atacante Cacau, que desenvolveu boa parte de sua carreira no clube e inclusive se naturalizou alemão, disputou o Mundial de 2010 pela 'Mannschaft'.

