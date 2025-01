Duas pessoas foram mortas, nesta sexta-feira (10), em um bombardeio israelense no sul do Líbano, onde um cessar-fogo está em vigor desde o final de novembro, informou o Ministério da Saúde libanês.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) informou que "um drone israelense atacou um veículo" na localidade de Tair Deba, perto da cidade costeira de Tiro.

Uma fonte de segurança disse à AFP que um lançador de foguetes foi atacado e que foguetes explodiram.

Uma trégua entre Israel e o movimento libanês pró-Irã Hezbollah entrou em vigor em 27 de novembro, após dois meses de guerra aberta em mais de um ano de confrontos de artilharia na fronteira.

Pelo acordo de cessar-fogo, o exército libanês será mobilizado junto às forças de paz no sul, enquanto o Exército israelense se retirará por um período de 60 dias, terminando em 26 de janeiro.

O Hezbollah deve retirar suas forças ao norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, e desmantelar qualquer infraestrutura militar restante no sul do país.

Israel continuou realizando ataques esporádicos no sul e leste do Líbano, apesar da trégua.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse no domingo que o Hezbollah não está respeitando os termos do cessar-fogo, depois que o movimento pró-iraniano acusou Israel de continuar violando a trégua.

França, Estados Unidos, Líbano, Israel e a força de paz das Nações Unidas no Líbano, a Unifil, fazem parte de um mecanismo de monitoramento para garantir que os termos desta trégua sejam respeitados.

lk/at/ila/an/jvb/aa/dd