VENEZUELA GOVERNO: Maduro prestes a assumir terceiro mandato na Venezuela sob condenação internacional e da oposição

EUA JUSTIÇA: Donald Trump enfrenta sentença simbólica, mas histórica

EUA INCÊNDIOS: Incêndios devastadores em Los Angeles deixam 10 mortos

CLIMA MUNDO: Temperatura média do planeta aumentou mais de 1,5º C nos dois últimos anos, diz Copernicus

=== VENEZUELA GOVERNO ===

CARACAS:

Maduro prestes a assumir terceiro mandato na Venezuela sob condenação internacional e da oposição

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, toma posse nesta sexta-feira (10) para seu terceiro mandato consecutivo, em meio a acusações de fraude e isolamento internacional, mas com o apoio dos militares e dos demais poderes do Estado.

(Venezuela eleições governo política parlamento)

CARACAS:

Nicolás Maduro, 'um presidente dos trabalhadores' que governa com mão de ferro

O presidente Nicolás Maduro celebra em frente a uma multidão no palácio do governo venezuelano: veste uma jaqueta militar e chapéu de camponês, empunhando a espada de um herói da guerra civil do século XIX.

(religião Venezuela eleições política economia)

=== EUA JUSTIÇA ===

NOVA YORK:

Donald Trump enfrenta sentença simbólica, mas histórica

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá nesta sexta-feira (10) uma pena simbólica, mas histórica, apesar dos esforços árduos de seu grupo de advogados para impedi-la, e se tornará o primeiro criminoso condenado a chegar à Casa Branca.

(EUA justiça política)

=== EUA INCÊNDIOS ===

LOS ANGELES:

Incêndios devastadores em Los Angeles deixam 10 mortos

Os dois incêndios florestais que assolam Los Angeles, considerados pelo governo dos Estados Unidos como "os mais devastadores" da história da Califórnia, já causaram dez mortes e permaneciam fora de controle na noite de quinta-feira, quando as condições climáticas ameaçavam piorar.

(UA governo incêndio emergência gente Califórnia)

PACIFIC PALISADES:

'Apocalíptico': os espantosos escombros deixados pelo fogo em Malibu

Voando para o sul através de céus enfumaçados ao longo do famoso litoral de Malibu, a princípio as mansões queimadas são a exceção: ruínas solitárias que expelem cinzas entre fileiras de mansões intactas e reluzentes à beira-mar.

(EUA incêndio Malibu Califórnia)

=== CLIMA MUNDO ===

PARIS:

Temperatura média do planeta aumentou mais de 1,5º C nos dois últimos anos, diz Copernicus

O mundo viu sua temperatura média aumentar, nos últimos dois anos, além de 1,5°C, o limite simbólico estabelecido pelo Acordo de Paris para combater a mudança climática, anunciou o serviço europeu Copernicus nesta sexta-feira (10).

(clima inundações meio-ambiente seca oceano)

MONTEVIDÉU:

Uruguai, um dos países do mundo que não registrou temperatura recorde em 2024

Um inverno mais frio do que o normal, várias semanas de chuva seguidas, fortes rajadas de vento e um verão que demorou a chegar. Com um clima particularmente instável, o Uruguai estava entre os países do mundo que não registraram temperaturas recordes em 2024.

(clima meio-ambiente Uruguai meteorologia)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Suprema Corte dos EUA examina caso de proibição do TikTok

A Suprema Corte dos Estados Unidos ouvirá, nesta sexta-feira (10), o recurso do TikTok contra uma lei que forçaria seu proprietário chinês a vender a popular plataforma de compartilhamento de vídeos on-line ou fechá-la.

(EUA tecnologia justiça China política internet)

-- ÁSIA

SEUL:

Segurança do presidente sul-coreano pede para evitar 'derramamento de sangue'

O chefe de segurança do presidente sul-coreano disse nesta sexta-feira (10) que o derramamento de sangue deve ser evitado no caso de uma nova tentativa de prender o líder pela equipe que investiga sua breve imposição da lei marcial.

(prisão política Coreia do Sul)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Acabar com a verificação de fatos causaria 'danos reais' ao mundo, alerta rede de verificadores de fatos

Acabar com a regulamentação de conteúdo no Facebook e no Instagram causaria "danos reais" em todo o mundo, especialmente em países vulneráveis à desinformação, alertou uma rede global de verificadores de fatos, refutando as alegações do chefe do Meta, Mark Zuckerberg, de que a verificação de fatos aumenta a censura.

(EUA política internet desinformação mídia empresas economia imprensa)

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

