Vítima e, ao mesmo tempo, solução para as mudanças climáticas, a Amazônia viverá um 2025 decisivo com a realização, em novembro, da COP30 em Belém.

Com essa perspectiva, a AFP publica, a partir de 8 de janeiro, uma série de reportagens multimídia sobre alguns dos desafios e oportunidades da maior floresta tropical do planeta, após um ano sombrio de incêndios e secas.

Confira o material que será publicado:

QUARTA-FEIRA 8:

BELÉM, Brasil:

Com seus paradoxos, Belém aperta o passo para sediar primeira COP na Amazônia

Após servir uma cuia de açaí com dourado frito a um frequentador do mercado Ver-O-Peso, cartão postal de Belém, Sandra da Costa lava as mãos e comemora: "A reforma que a gente estava esperando há muito tempo saiu".

Por Anna Pelegrí

Fotos de Pablo Porciúncula, vídeo de Florian Plaucheur

MÃE DO RIO, Brasil:

Mercado de carbono, o novo El Dorado da Amazônia brasileira?

Com a ajuda de um tubo metálico, um operário insere uma muda no solo. Dois passos adiante, ele coloca outra.

Na Amazônia Legal, parte da floresta tropical que se estende pelo território do Brasil, uma empresa recente de créditos de carbono com contratos valiosos com as gigantes Google e Microsoft, e apoiada pelo governo dos Estados Unidos pretende repetir este gesto milhões de vezes.

Por Anna Pelegrí

Fotos de Pablo Porciúncula, vídeo de Florian Plaucheur

QUINTA-FEIRA 9:

BREVES, Brasil:

Impunidade, passividade: moradores da Amazônia brasileira exigem fim das queimadas

Giovana Serrão não estava em casa quando o incêndio ocorrido em um campo agrícola vizinho saiu do controle e destruiu suas plantações de açaí na ilha de Marajó, na Amazônia brasileira.

Por Anna Pelegrí

Fotos de Pablo Porciúncula, Vídeo de Florian Plaucheur

ANAJÁS, Brasil:

Renascimento da borracha põe economia sustentável de pé na Amazônia

Assim que o sol sai na ilha de Marajó (PA), Renato Cordeiro calça as botas, pega sua faca e sai para riscar as seringueiras. Gota a gota, ele sangra a árvore para retirar o látex, principal matéria-prima da borracha, que lhe dá sustento.

Por Anna Pelegrí

Fotos de Pablo Porciúncula, vídeo de Florian Plaucheur

