A gigante americana de semicondutores Nvidia revelou novos chips destinados a desenvolver a Inteligência Artificial (IA) em computadores pessoais (PCs).

Tendo se estabelecido como referência em IA na computação em nuvem, o presidente do grupo, Jensen Huang, apresentou seus planos para cerca de 20.000 pessoas na segunda-feira, na feira de tecnologia de Las Vegas (CES).

A fila para entrar no salão de conferências tinha mais de um quilômetro de comprimento e várias centenas de pessoas foram deixadas do lado de fora por falta de espaço.

Em uma tentativa de impulsionar a IA generativa, que permite que o conteúdo seja criado a partir de instruções verbais simples, nos PCs, a Nvidia reduziu o preço de seu novo produto em um terço em relação ao modelo anterior de chip. Ele agora custará 549 dólares (3.355 reais) por unidade.

A GeForce RTX 50 é baseada na nova placa de vídeo Blackwell, lançada no final de 2024, que até agora estava reservada para a nuvem e centros de processamento de dados.

Essas placas, conhecidas como GPUs, estão no centro dos negócios da Nvidia, que decolou com a revolução da IA generativa no final de 2022 e é a segunda empresa mais valiosa do mundo no mercado de ações.

Com esse anúncio, a empresa californiana está voltando às suas origens, já que desenvolveu suas placas gráficas para melhorar os videogames na década de 1990.

O grupo de Santa Clara (Califórnia) espera que seu novo microchip prepare o caminho para o surgimento de assistentes virtuais capazes de acompanhar os usuários enquanto eles usam seus PCs.

Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo estão entre os fabricantes de PCs que integrarão o processador em seus modelos a partir de abril.

