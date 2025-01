O Lille cedeu um empate em casa com o Nantes em 1 a 1 neste sábado (4), pela 16ª rodada do Campeonato Francês, e desperdiçou a oportunidade de alcançar o Monaco na terceira posição da tabela.

Apesar de terem saído na frente com um gol do sueco Gabriel Gudmundsson (40'), os 'Dogues' deixaram a vitória escapar no segundo tempo depois Matthis Abline empatou a partida em cobrança de pênalti (70').

O Lille, que vem fazendo boa campanha na Liga dos Campeões (8ª), começou 2025 com terminou 2024, empatando, e segue sem emendar uma série de vitórias que o coloque entre os três primeiros da Ligue 1.

"Temos que dar 100% neste tipo de jogo, não fomos bons o suficiente", reconheceu o técnico do Lille, Bruno Génésio.

Com Paris Saint-Germain (1º, 40 pontos) e Monaco (3º, 30 pontos) em Doha para a disputa da Supercopa da França no domingo, o sábado foi de pouca emoção no futebol francês.

No último jogo do dia, o Lyon (5º) alcançou os mesmos 28 pontos do Lille graças à vitória por 1 a 0 sobre o lanterna Monpellier, com gol contra nos acréscimos de Khalil Fayad (90'+1).

Também neste sábado, o Saint-Etienne (14º) venceu o Reims (10º) por 3 a 1, em jogo que marcou a estreia do técnico norueguês Eirik Horneland.

Vice-líder com 30 pontos, o Olympique de Marselha receberá o Le Havre (17º) no domingo.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Quarta-feira:

Monaco - PSG 2 - 4

- Sexta-feira:

Nice - Rennes 3 - 2

- Sábado:

Saint-Etienne - Reims 3 - 1

Lille - Nantes 1 - 1

Lyon - Montpellier 1 - 0

- Domingo:

(11h00) Lens - Toulouse

Angers - Brest

Strasbourg - Auxerre

(16h45) Olympique de Marselha - Le Havre

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 40 16 12 4 0 44 14 30

2. Olympique de Marselha 30 15 9 3 3 32 18 14

3. Monaco 30 16 9 3 4 26 16 10

4. Lille 28 16 7 7 2 26 16 10

5. Lyon 28 16 8 4 4 28 20 8

6. Nice 27 16 7 6 3 31 21 10

7. Lens 24 15 6 6 3 19 14 5

8. Auxerre 21 15 6 3 6 23 23 0

9. Toulouse 21 15 6 3 6 17 17 0

10. Reims 20 16 5 5 6 21 21 0

11. Brest 19 15 6 1 8 24 27 -3

12. Rennes 17 16 5 2 9 22 23 -1

13. Strasbourg 17 15 4 5 6 25 27 -2

14. Saint-Etienne 16 16 5 1 10 15 35 -20

15. Nantes 15 16 3 6 7 18 25 -7

16. Angers 13 15 3 4 8 14 26 -12

17. Le Havre 12 15 4 0 11 11 29 -18

18. Montpellier 9 16 2 3 11 15 39 -24

bdu/cyj/iga/dr/cb