Conhecida como a mansão mais feia do mundo, o casarão espelhado Evergreen Crystal Palace, de mais de 2 mil metros quadrados, está à venda por US$80 milhões. De acordo com o jornal The Kansas City Star, o empresário, filantropo e proprietário do imóvel, Robert Plaster decidiu que os lucros com a venda da casa devem ser destinados a ajudar jovens a custear universidades.





“Robert W. Plaster sabia que uma educação universitária abre portas para os jovens e dá-lhes um bom começo para o sucesso em suas vidas. A Fundação Robert W. Plaster capacita os alunos para serem bem-sucedidos, ajudando a fornecer instalações educacionais para faculdades e universidades”, informa o site da fundação que leva o nome do empresário.





Localizado em Missouri, nos Estados Unidos, o imóvel foi construído na década de 90. A mansão foi projetada pelo arquiteto Dennis Spencer e foi construída para ser uma casa do lago, o Table Rock Lake, para a família de Plaster.





O imóvel conta com piscina, cinco andares, 14 vagas para carros, quatros escritórios, spa, duas suítes master, 12 suítes para hóspedes, elevador e até um heliponto. O exterior da casa, repleto de espelhos e com pirâmides no topo divide opiniões.

O custo para construção foi de aproximadamente US$ 6 milhões, o que um jornal na época caracterizou como 100 vezes mais que o valor normal de mansões em áreas de lago.

