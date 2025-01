O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, participou nesta terça-feira (31) de uma sessão crucial no Parlamento israelense relacionada à votação do orçamento nacional, menos de 48 horas após passar por uma cirurgia de próstata.

Com sua coalizão enfraquecida, Netanyahu decidiu deixar o hospital para comparecer pessoalmente ao Knesset.

"Apesar das dificuldades, conseguimos aprovar uma lei orçamentária importante para a segurança e a economia de Israel", declarou em um comunicado após o orçamento ser aprovado por uma estreita maioria.

"Não há nada mais irresponsável no contexto atual do que enfraquecer a coalizão e arriscar a queda de um governo de direita", acrescentou o primeiro-ministro, referindo-se a um de seus aliados, que se recusou a votar com a coalizão.

O líder, de 75 anos, foi submetido a uma bem-sucedida cirurgia de próstata na noite de domingo.

Seu país está em guerra contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, em decorrência do ataque que combatentes desse grupo realizaram no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Netanyahu já havia sido operado de uma hérnia em março, após ter recebido um marca-passo em julho de 2023.

