O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta terça-feira (31), em um discurso de Ano Novo à nação, que "ninguém pode impedir" a reunificação com Taiwan, uma ilha com um governo democrático próprio que Pequim considera parte do seu território.

"O povo chinês de ambos os lados do Estreito de Taiwan é uma só família. Ninguém pode quebrar os nossos laços de sangue e ninguém pode impedir a tendência histórica para a reunificação da pátria", declarou ele em um discurso transmitido pelos veículos de comunicação estatais.

A China intensificou a pressão sobre a ilha nos últimos anos e realizou três grandes exercícios militares desde que o presidente Lai Ching-te assumiu o poder em maio.

Os últimos, ocorridos no início deste mês, foram os maiores em anos, disseram autoridades taiwanesas. Mas Pequim não confirmou oficialmente as manobras.

As declarações de Xi ocorrem poucas semanas antes de Donald Trump tomar posse como presidente dos Estados Unidos.

Taiwan é um ponto de discórdia entre Pequim e Washington. Os Estados Unidos não reconhecem oficialmente Taiwan, mas são seu aliado estratégico e maior fornecedor de armas.

As relações entre ambas as potências correm o risco de se tornarem ainda mais azedas após a tomada de posse de Trump, em 20 de janeiro.

O presidente eleito prometeu implementar mais tarifas para punir o que considera práticas comerciais injustas por parte da China. Pequim rejeita estas acusações.

