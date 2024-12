Ao menos um paramilitar paquistanês morreu e sete outros ficaram feridos em confrontos com as forças afegãs na região fronteiriça, disse uma fonte de segurança paquistanesa à AFP neste sábado (28).

Os confrontos, que em alguns casos envolveram armas pesadas, eclodiram durante a noite entre a província paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa e a região afegã de Khost, segundo as autoridades de ambos os países. Este incidente ocorre quatro dias depois dos ataques aéreos paquistaneses que mataram 46 pessoas, a maioria civis, no leste do Afeganistão, segundo Cabul.

O Paquistão não confirmou que realizou estes ataques aéreos, mas reconhece operações nas zonas fronteiriças contra "grupos terroristas".

"Um soldado do Frontier Corps (organização paramilitar) foi declarado morto e outros sete ficaram feridos", informou um alto funcionário de segurança da fronteira neste sábado.

Segundo ele, os confrontos ocorreram em pelo menos dois locais do distrito paquistanês de Kurram.

Um responsável da província afegã de Khost disse à AFP que a violência ocorrida na manhã deste sábado obrigou alguns moradores a abandonar a área, mas que não há registro de vítimas.

Na cidade de Khost, centenas de afegãos protestaram neste sábado, observou um correspondente da AFP.

O Paquistão afirma que grupos armados, como os talibãs paquistaneses, realizam ataques a partir do solo afegão através de uma fronteira altamente porosa, algo que as autoridades talibãs negam.

