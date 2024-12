Mais de 400.000 comprimidos de fentanil e seis toneladas de precursores químicos usados para produzir drogas sintéticas foram apreendidos e destruídos pela Procuradoria Geral do México, informou a instância nesta quarta-feira (25).

Um comunicado informou que as drogas e substâncias foram encontradas em várias operações no estado de Jalisco, no oeste do país, onde opera o poderoso cartel Jalisco Nova Geração.

“Foram destruídos 416.751 comprimidos e 6,9 quilos de fentanil, 990 comprimidos de acetaminofeno" e mais de seis toneladas de cerca de 20 precursores químicos, detalhou um relatório da instituição.

O gabinete do procurador-geral não forneceu detalhes sobre o número de operações ou as datas em que as drogas foram apreendidas.

As forças federais mexicanas intensificaram as operações contra o tráfico de drogas sintéticas, especialmente o fentanil, em meio à pressão do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

O republicano, que assume em 20 de janeiro para um segundo mandato, está ameaçando impor tarifas de 25% sobre os produtos mexicanos se o tráfico de drogas e o trânsito de migrantes irregulares para os Estados Unidos continuarem.

No início de dezembro, o governo federal anunciou a apreensão recorde de mais de uma tonelada de comprimidos de fentanil, o equivalente a cerca de 20 milhões de doses. Washington reconheceu essa operação.

O uso ilícito de fentanil, um opioide sintético prescrito sob supervisão médica 50 vezes mais potente que a heroína, causa dependência química e está ligado a milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos.

O México é uma das principais rotas dessa substância e dos componentes para fabricá-la, principalmente da China, que também enfrenta pressões tarifárias.

