As novas autoridades sírias queimaram uma grande quantidade de drogas nesta quarta-feira (25), incluindo um milhão de comprimidos de captagon, anunciaram duas fontes das forças de segurança.

O captagon é uma droga do tipo anfetamina, cuja produção disparou sob o regime do presidente deposto Bashar al Assad, o que rendeu à Síria a classificação como narco-Estado.

No pátio do que era a sede da força de segurança do antigo regime, as novas autoridades incineraram maconha, caixas de Tramadol - um analgésico - e quase 50 sacos de comprimidos de captagon.

"Encontramos uma grande quantidade de captagon, quase um milhão de comprimidos", informou um integrante das forças de segurança, que pediu para ser identificado apenas por seu primeiro nome, Osama.

str-tgg/lg/avl/es/fp