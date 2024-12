O Congresso de El Salvador aprovou, nesta segunda-feira (23), um projeto de lei promovido pelo presidente Nayib Bukele que prevê a reintrodução da mineração metálica no país, proibida em 2017.

“A Lei Geral de Mineração Metálica é aprovada” com os votos de 57 deputados (de um total de 60), disse Ernesto Castro, presidente do Congresso, controlado pelo partido governista.

Enquanto os deputados debatiam a lei, cerca de 300 pessoas de organizações ambientais protestaram contra a reintrodução da mineração em uma rua que leva ao legislativo.

“Essa maldita mineração punirá as pessoas, poluirá nossas águas e rios e isso é um ataque à vida”, disse a ativista Vidalina Morales aos repórteres.

Os críticos da mineração temem que o setor contamine o rio Lempa, que atravessa a zona potencial de exploração de minério apresentada por Bukele e fornece água para 70% dos habitantes da capital e de cidades vizinhas.

Bukele começou a promover publicamente o retorno da mineração em 27 de novembro, quando garantiu que, de acordo com um estudo cuja autoria ele não revelou, há depósitos de ouro no país avaliados em 131 bilhões de dólares (807 bilhões de reais), o equivalente a “380% do PIB”.

“Somos o ÚNICO país do mundo com uma proibição total da mineração de metais, algo que nenhum outro país aplica. Absurdo!”, disse o presidente no X naquela ocasião.

