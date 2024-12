Vítima de 'memes' devido às suas falhas durante seus primeiros anos na Europa, o astro brasileiro Vinícius Júnior, que conquistou o prêmio Fifa 'The Best' nesta terça-feira (17) foi lapidando seu futebol durante as seis temporadas e meia em Madri, tornando-se líder em campo do gigante 'merengue', seis vezes campeão europeu na última década.

Assim como as comemorações ao lado de seus companheiros, sua trajetória na Europa foi como uma coreografia que foi se aperfeiçoando até chegar ao 'The Best', depois do decepcionante segundo lugar na Bola de Ouro, atrás do espanhol Rodri, há dois meses.

Nascido em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, o jogador de 24 anos rapidamente chamou a atenção do mundo do futebol durante seus primeiros passos no Flamengo.

Sua habilidade com os pés aliada à velocidade avassaladora anunciavam que ele seria um diamante a ser lapidado, e foi o Real Madrid quem optou pelo jovem, contratado em 2017 por 46 milhões de euros (cerca de R$ 293,7 milhões pela cotação atual).

Vinícius ficou mais um ano no Flamengo e desembarcou a capital espanhola em julho de 2018.

O Real Madrid havia acabado de conquistar a Liga dos Campeões, mas a sua maior estrela das últimas décadas, o português Cristiano Ronaldo, se transferiu para a Juventus, de Turim, deixando um vazio muito difícil de ser preenchido.

Essa saída só aumentou as expectativas em torno do jovem brasileiro, já elevadas devido ao alto preço da sua contratação, e seus primeiros passos no futebol europeu foram acompanhados de muita pressão sobre seus ombros.

- A confiança de Zidane -

Uma pressão que existia apesar de o jovem, que estreou em setembro de 2019 na equipe principal, mostrar sinais de seu talento, especialmente nos seus minutos na equipe reserva do Real Madrid Castilla, sob o comando do argentino Santiago Solari.

"Todos temos que cuidar dele porque ele ainda tem 18 anos e o peso da competição recai sempre sobre os jogadores mais experientes", declarou Solari sobre o brasileiro em janeiro de 2019, já no banco do time principal após a demissão de Julen Lopetegui.

"Ele tem muito talento e não só tem talento, mas também o mostra quando tem que mostrar o que é nos jogos", disse Solari na ocasião.

Um talento que, no entanto, não conseguia converter em gols, com apenas 14 marcados nos primeiros 118 jogos. Este número provocou 'memes' nas redes sociais que faziam deboche das inúmeras chances perdidas. Mas Zinedine Zidane, já no comando e que supervisionou a contratação do brasileiro em 2017, manteve a confiança no jovem.

E assim vieram jogos importantes em seu processo de redenção, como o duelo de ida das quartas de final contra o Liverpool em 2021, em que o brasileiro marcou dois gols, definido pelo jornal Marca como "a grande noite de Vinicius".

"Ele faz um trabalho fantástico", declarou Zidane após o jogo.

- Ancelotti o libera em campo -

A chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti em junho de 2021 foi crucial para o brasileiro, adaptando o sistema para que Vinícius participasse mais do jogo, e a confiança depositada por 'Carletto' também melhorou a capacidade do jogador de enfrentar os adversários e de tomar decisões.

"Ele fez tudo por mim. Sempre me deu confiança, me repreendeu quando precisei e desenvolvemos um relacionamento muito bom", declarou 'Vini' em maio de 2024 ao site da Uefa sobre o italiano.

Resultado: na primeira temporada com Ancelotti, marcou 22 gols, incluindo o da vitória na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, em Paris. Desde então, ele não marcou menos de 20 por temporada e continua se destacando em grandes jogos.

Em seu caminho até sua 'dobradinha' LaLiga-Champions na temporada 2023-2024, Vini marcou dois gols em Munique contra o Bayern no jogo de ida das semifinais e deu o toque final à sua campanha europeia com o segundo gol na final, sendo eleito o Melhor Jogador da competição.

O reconhecimento da Fifa chega às vésperas de disputar a Copa Intercontinental contra o Pachuca, uma boa oportunidade para comemorar a premiação com uma nova dança e mais um título.

