BRASIL LULA: Lula passa por cirurgia de emergência após detecção de hemorragia cerebral

SÍRIA CONFLITO: Israel ataca instalações militares na Síria

=== BRASIL LULA ===

SÃO PAULO:

Lula passa por cirurgia de emergência após detecção de hemorragia cerebral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 79 anos, foi operado em caráter de emergência na segunda-feira à noite em São Paulo devido a uma "hemorragia intracraniana" e está bem, informou nesta terça-feira o Hospital Sírio-Libanês.

=== SÍRIA CONFLITO ===

DAMASCO:

Israel ataca instalações militares na Síria

O Exército israelense destruiu as principais instalações militares da Síria com quase 300 ataques aéreos desde a queda, no domingo (8), do governo de Bashar al-Assad, após uma ofensiva relâmpago dos rebeldes rápida, informou nesta terça-feira (10) o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

BEIRUTE:

Após anos de tormento, prisioneiros deixam penitenciária 'matadouro' da Síria

Amedrontados e atordoados pelos homens que romperam as fechaduras de suas celas, dezenas de prisioneiros deixaram a penitenciária de Saydnaya, na Síria, depois de anos de inferno.

MOSCOU:

Queda de Assad revela limitações militares da Rússia devido à ofensiva na Ucrânia

O colapso do governo sírio de Bashar al Assad, um aliado de Moscou, aplicou um golpe na imagem global de força da Rússia, expondo os limites de suas capacidades militares em meio à ofensiva na Ucrânia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Milei completa um ano como presidente da Argentina após prometer 'choque' fiscal

O economista ultraliberal Javier Milei completa nesta terça-feira (10) seu primeiro ano de governo e pode apresentar equilíbrio fiscal e redução da inflação, ainda que ao preço de um "choque" que afetou profundamente o bolso dos argentinos.

SAN SALVADOR:

Bukele aposta em mineração para impulsionar economia de El Salvador e gera polêmica

Após acabar com a violência dos grupos criminosos, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, assumiu um novo desafio envolto em polêmicas: resgatar a mineração, proibida desde 2017, para transformar uma economia de lento crescimento.

-- EUROPA

PENRITH:

Parlamentares aristocráticos britânicos e sua nova vida após a Câmara dos Lordes

O parlamentar britânico Richard Fletcher-Vane, mais conhecido como Lord Inglewood, em breve deixará de fazer a viagem semanal de seu castelo no noroeste da Inglaterra para a Câmara dos Lordes em Londres, após uma reforma do governo trabalhista.

SERPA:

Portugal é foco europeu de cannabis medicinal

Devido ao calor predominante no sudeste de Portugal, cerca de 30 trabalhadores agrícolas trabalham apenas pela manhã para colher flores de cannabis para fins terapêuticos, um setor emergente no país.

-- ÁFRICA

PORT SUDAN:

Bombardeio do Exército deixa mais de 100 mortos em mercado no Sudão

Mais de 100 pessoas morreram em um bombardeio do Exército sudanês na segunda-feira (9) em um mercado de Darfur do Norte, no oeste do Sudão, informou nesta terça-feira um grupo de advogados pró-democracia deste país afetado por uma guerra há quase dois anos.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

BOGOTÁ:

'Cem anos de solidão' de García Márquez chega à Netflix para 190 países

O realismo mágico do colombiano ganhador do Prêmio Nobel Gabriel García Márquez chega à Netflix, que na segunda-feira (9) apresentou a tão esperada adaptação do livro “Cem Anos de Solidão” para as telas em Bogotá, em uma cerimônia com a presença do presidente colombiano Gustavo Petro.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento da rodada da Liga dos Campeões

