TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Epidemia de mpox - (até 31 de Dezembro)

América

MENDOZA (Argentina) - Justiça argentina decide sobre possível arquivamento do caso dos jogadores franceses de rugby Hugo Auradou e Oscar Jegou acusados de estupro - 10H00

BUENOS AIRES (Argentina) - 41º aniversário da redemocratização na Argentina e primeiro aniversário do governo de Milei -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de novembro - 10H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre ajuda humanitária a Gaza - 18H00

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Movimentos Sociais fazem manifestação em defesa do aborto, e prisão para os envolvidos em tentativa de golpe de estado. - 18H00

Europa

FRANÇA - Mobilização de agricultores na França -

(*) NICÓSIA (Chipre) - Visita do primeiro-ministro britânico Keir Starmer ao Chipre -

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - COP16 Desertificação - (até 13)

(*) TEL AVIV (Israel) - Netanyahu testemunhará em julgamento por corrupção -

África

JUBA (Sudão do Sul) - Coletiva de imprensa do chefe da Missão da ONU no Sudão do Sul, Nicholas Haysom - 05H30

NAIRÓBI (Quênia) - Marcha pelos direitos das mulheres -

QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Ex-presidente argentino Fernandez é convocado a depor em caso de violência de gênero -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 11H30

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Iêmen - 13H00

SANTIAGO (Chile) - Chile comemora o 40º aniversário da Declaração de Cartagena sobre Refugiados - 16H00 (até 12)

BRASÍLIA (Brasil) - Anúncio da taxa básica de juros - 19H30

Europa

PARIS (França) - Genocídio em Ruanda: decisão de recurso na investigação do Exército francês em Bisesero -

AMSTERDÃ (Países Baixos) - Primeira audiência judicial de suspeitos da violência em Amsterdã contra torcedores do Maccabi Tel Aviv - 06H00

MOSCOU (Rússia) - 30º aniversário da intervenção das tropas russas na Chechênia -

GENEBRA (Suíça) - Relatório anual sobre a malária (OMS) - 06H00

(+) BERLIM (Alemanha) - Conselho de ministros - 08H00

VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 08H00

QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2024

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros do Interior da UE -

LONDRES (Reino Unido) - Leilão de documentos dos Beatles recentemente descobertos por Dawson - 11H00

SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2024

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a África Central - 13H00

Europa

HAIA (Países Baixos) - Julgamento do caso entre ONGs pró-Palestina e o Estado holandês - 06H00

WIESBADEN (Alemanha) - Comércio exterior em outubro - 05H00

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros da Justiça da UE - 12H00

ROMA (Itália) - Encontro da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas - 14H00

SÁBADO, 14 DE DEZEMBRO DE 2024

Europa

TIBLÍSSI (Geórgia) - Eleição presidencial por sufrágio indireto na Geórgia -

MOSCOU (Rússia) - Congresso anual do partido Rússia Unida, de Vladimir Putin -

ROMA (Itália) - Partido da primeira-ministra Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, realiza conferência anual - (até 15)

DOMINGO, 15 DE DEZEMBRO DE 2024

América

(+) LA PAZ (Bolívia) - Eleições judiciais -

Europa

(+) AJACCIO (França) - Visita do papa Francisco - 05H00