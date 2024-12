O presidente da França, Emmanuel Macron, reiterou nesta quinta-feira (5) à chefe da Comissão Europeia que o projeto de acordo comercial entre a UE e os países do Mercosul era “inaceitável”, informou seu gabinete.

“O projeto de acordo UE-Mercosul é inaceitável em seu estado atual”, disse Macron a Ursula von der Leyen, que deverá participar de uma cúpula importante em Montevidéu, onde o pacto poderá ser finalizado.

“Continuaremos a defender incansavelmente nossa soberania agrícola”, acrescentou a presidência francesa em uma mensagem publicada no X.

Pouco antes, Von der Leyen havia assegurado que “o objetivo do acordo UE-Mercosul já está à vista”, em uma mensagem no X. “Vamos trabalhar, vamos cruzar a linha de chegada. Temos a oportunidade de criar um mercado de 700 milhões de pessoas”, acrescentou.

O tratado que está sendo discutido pelos 27 países da UE e os membros fundadores do Mercado Comum do Sul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - criaria a maior área de livre comércio do mundo.

As negociações, paralisadas depois que um acordo de princípio foi alcançado em 2019, foram retomadas nos últimos meses a pedido da Comissão Europeia, que determina a política comercial para toda a UE.

O texto prevê a eliminação de grande parte das tarifas entre as duas zonas, que têm mais de 700 milhões de consumidores e um PIB combinado de US$ 21,3 trilhões.

Os sindicatos agrícolas da UE o rejeitam porque sua produção não está sujeita às mesmas exigências ambientais e sociais, nem aos mesmos padrões sanitários, que a do bloco sul-americano.

