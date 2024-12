O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou que será pai com sua companheira, uma química ambiental que trabalha na Divisão de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente.

"A vida e seus big bangs. Você trará junho a cada primavera, 'puntito'", escreveu Boric em uma postagem conjunta no Instagram à meia-noite de terça-feira com sua namorada, Paula Carrasco, na qual eles mostraram um ultrassom do bebê.

"Em sua espera, e sempre, daremos o nosso melhor para que o Chile em que você viva seja mais justo e mais feliz", acrescentou o presidente de 38 anos em uma publicação que recebeu milhares de ‘curtidas’ e comentários nesta quarta-feira.

A companheira do presidente, de 30 anos e mãe de uma criança, também é jogadora de basquete profissional. Boric a conheceu em outubro do ano passado, quando o Chile sediou os Jogos Pan-Americanos.

Ela é a segunda namorada do presidente desde que ele assumiu o cargo em março de 2022, após a cientista política e socióloga Irina Karamanos, com quem ele rompeu o relacionamento em novembro de 2023.

Karamanos assumiu o cargo de primeira-dama, mas renunciou menos de um ano depois de assumir o cargo. Antes disso, ela mudou a estrutura hierárquica das seis fundações sociais nas quais a primeira-dama tradicionalmente ocupava a presidência.

Boric é o primeiro presidente chileno a ser pai solteiro. Carlos Ibáñez del Campo, oficial militar, político independente e duas vezes presidente (1927-1931/1952-1958) foi pai durante seu mandato.

