O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, pediu, neste sábado (30), "coordenação" entre o seu país e a Rússia para ajudar o regime sírio de Bashar al Assad, que enfrenta uma ofensiva de forças jihadistas e rebeldes.

Durante conversa com seu par russo Sergei Lavrov, Araghchi insistiu na "necessidade de vigilância e coordenação" entre os dois principais aliados do regime de Assad para "neutralizar este perigoso complô e contrapor as ações dos grupos terroristas na Síria e região", diz um comunicado ministerial em Teerã.

A chancelaria russa confirmou em nota a conversa e apontou que os dois ministros das Relações Exteriores falaram sobre "a perigosa escalada da situação na Síria".

rkh/kir/js/meb/rpr/yr