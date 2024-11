O Brighton empatou em casa com o lanterna Southampton em 1 a 1 nesta sexta-feira (29) e igualou a pontuação do Manchester City na vice-liderança, em jogo que teve polêmica de arbitragem com um gol anulado pelo VAR.

Jogando em casa, o Brighton saiu na frente no primeiro tempo com um gol do japonês Kaoru Mitoma (29'), mas, depois do intervalo, Flynn Downes (59') deixou tudo igual.

O Southampton poderia ter saído com a vitória se o gol de Cameron Archer não tivesse sido anulado em um lance controverso.

Uma checagem do VAR de mais de quatro minutos decidiu que Archer estava em posição legal, mas o gol não foi validado porque a arbitragem interpretou que Adam Armstrong, que estaria impedido, participou do lance, embora não tenha tocado na bola.

"Disseram que atrapalhou [o goleiro do Brighton] Bart Verbruggen e se o movimento de Adams tivesse tirado Verbruggen da posição eu entenderia a decisão, mas não tirou", reclamou o técnico do Southampton, Russell Martin.

"Eu não consigo ver como atrapalhou o goleiro", acrescentou.

Com o resultado, o Brighton chega aos mesmos 23 pontos do City, que no domingo enfrenta o líder Liverpool (31 pontos).

Por sua vez, o Southampton, que conquistou seu primeiro ponto fora de casa, continua na lanterna com apenas uma vitória em 13 jogos.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Brighton - Southampton 1 - 1

- Sábado:

(12h00) Brentford - Leicester

Crystal Palace - Newcastle

Wolverhampton - Bournemouth

Nottingham - Ipswich Town

(14h30) West Ham - Arsenal

- Domingo:

(10h30) Chelsea - Aston Villa

Tottenham - Fulham

Manchester United - Everton

(13h00) Liverpool - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 31 12 10 1 1 24 8 16

2. Brighton 23 13 6 5 2 22 17 5

. Manchester City 23 12 7 2 3 22 17 5

4. Chelsea 22 12 6 4 2 23 14 9

5. Arsenal 22 12 6 4 2 21 12 9

6. Tottenham 19 12 6 1 5 27 13 14

7. Nottingham 19 12 5 4 3 15 13 2

8. Aston Villa 19 12 5 4 3 19 19 0

9. Fulham 18 12 5 3 4 17 17 0

10. Newcastle 18 12 5 3 4 13 13 0

11. Brentford 17 12 5 2 5 22 22 0

12. Manchester United 16 12 4 4 4 13 13 0

13. Bournemouth 15 12 4 3 5 16 17 -1

14. West Ham 15 12 4 3 5 15 19 -4

15. Everton 11 12 2 5 5 10 17 -7

16. Leicester 10 12 2 4 6 15 23 -8

17. Wolverhampton 9 12 2 3 7 20 28 -8

18. Ipswich Town 9 12 1 6 5 13 23 -10

19. Crystal Palace 8 12 1 5 6 10 17 -7

20. Southampton 5 13 1 2 10 10 25 -15