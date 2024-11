Atalanta (2ª) e Fiorentina (4ª), com sete vitórias consecutivas cada uma no Campeonato Italiano, têm jogos complicados na 14ª rodada para manterem suas séries positivas, contra Roma (12ª) e Inter de Milão (3ª).

A 'Dea' vem de golear o Young Boys (6 a 0) na Suíça pela Liga dos Campeões e conta com o artilheiro da Serie A, o atacante Mateo Retegui, com 12 gols.

Tudo isso faz da Atalanta uma das equipes do momento na Itália e forte candidata a arrebatar a liderança do Napoli.

O time de Bérgamo comanda o quarteto aparece a um ponto do topo da tabela. Os outros integrantes são Inter, Fiorentina e Lazio (5ª).

A Roma, agora comandada pelo veterano Claudio Ranieri, perdeu quatro dos últimos cinco jogos e precisa se recuperar, o que pode complicar a visita da Atalanta ao Estádio Olímpico da capital.

Com o jogo isolado na segunda-feira, os dois times entrarão em campo já sabendo dos resultados do fim de semana, principalmente o duelo entre Fiorentina e Inter no domingo.

Os 'nerazzurri', sem chegar a brilhar, mostram sua solidez jogo a jogo. O principal problema da equipe antes da viagem à Toscana é a lesão do francês Benjamin Pavard, que sentiu a coxa contra o Leipzig na Liga dos Campeões e ficará afastado por várias semanas.

A Fiorentina tem como principal arma o atacante Moise Kean, vice-artilheiro do campeonato com nove gols.

O líder Napoli, por sua vez, visita o Torino (11º) no domingo, enquanto a Juventus (6ª) joga fora de casa contra o Lecce (15º) sem poder tropeçar para não se afastar da luta pelo Scudetto.

Também no domingo, a Lazio visita o Parma (13º).

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h45) Cagliari - Hellas Verona

- Sábado:

(11h00) Como - Monza

(14h00) Milan - Empoli

(16h45) Bologna - Unione Venezia

- Domingo:

(08h30) Udinese - Genoa

(11h00) Parma - Lazio

Torino - Napoli

(14h00) Fiorentina - Inter

(16h45) Lecce - Juventus

- Segunda-feira:

(16h45) Roma - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 29 13 9 2 2 20 9 11

2. Atalanta 28 13 9 1 3 34 16 18

3. Inter 28 13 8 4 1 31 14 17

4. Fiorentina 28 13 8 4 1 27 10 17

5. Lazio 28 13 9 1 3 28 14 14

6. Juventus 25 13 6 7 0 21 7 14

7. Milan 19 12 5 4 3 20 14 6

8. Bologna 18 12 4 6 2 15 16 -1

9. Udinese 17 13 5 2 6 16 19 -3

10. Empoli 16 13 3 7 3 10 11 -1

11. Torino 15 13 4 3 6 16 19 -3

12. Roma 13 13 3 4 6 14 18 -4

13. Parma 12 13 2 6 5 17 21 -4

14. Hellas Verona 12 13 4 0 9 17 32 -15

15. Lecce 12 13 3 3 7 6 21 -15

16. Cagliari 11 13 2 5 6 14 24 -10

17. Genoa 11 13 2 5 6 11 24 -13

18. Como 10 13 2 4 7 13 25 -12

19. Monza 9 13 1 6 6 11 16 -5

20. Unione Venezia 8 13 2 2 9 11 22 -11

