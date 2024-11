O Tribunal Constitucional da Romênia ordenou, nesta quinta-feira (28), a recontagem dos votos do primeiro turno das eleições presidenciais, após o surpreendente domínio de um candidato de extrema direita pró-russo no domingo e a derrota do primeiro-ministro.

Cristian Terhes, um deputado de extrema direita — que ficou em nono lugar na votação de domingo — acusa um dos partidos de ter continuado sua campanha na internet além do prazo permitido.

Isto teria permitido que Elena Lasconi, prefeita centrista de uma pequena cidade, ficasse em segundo lugar, à frente do primeiro-ministro Marcel Ciolacu.

O candidato mais votado foi Calin Georgescu, um admirador do presidente russo, Vladimir Putin, e que se opõe a fornecer ajuda à Ucrânia, que conseguiu convencer o eleitorado com uma campanha viral no TikTok.

Os resultados surpreenderam o país de 19 milhões de habitantes.

Vizinha da Ucrânia e membro da União Europeia e da Otan, a Romênia tem resistido até agora às posições nacionalistas, diferenciando-se de países como Hungria e Eslováquia.

O segundo turno das eleições presidenciais está programado para 8 de dezembro, após as legislativas no domingo, 1º de dezembro.

