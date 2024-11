O Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 nesta terça-feira (26), pela 5ª rodada da Liga dos Campeões, e complicou a vida do time francês na competição.

Com a vitória, o Bayern sobe provisoriamente para a 11ª posição, ainda fora da zona de classificação direta para as oitavas de final (1º ao 8º).

Pior é a situação do PSG, que aparece em 26º entre as 36 equipes da tabela. Terminando assim, o time francês estaria eliminado inclusive do playoff prévio à fase de oitavas (do 9º ao 24º).

Mais ofensivo na Allianz Arena, com as linhas mais adiantadas e imprimindo velocidade com a bola, o time bávaro foi recompensado com o gol de cabeça do zagueiro sul-coreano Min-Jae Kim depois de o goleiro Matvey Safonov afastar mal a bola em cobrança de escanteio (38').

No segundo tempo, quando o PSG parecia melhor, o atacante Ousmane Dembelé foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo (56'), o que devolveu a tranquilidade ao Bayern.

Com quatro pontos (e apenas três gols marcados) em cinco rodadas, o time parisiense não pode mais tropeçar nos três jogos que faltam para o fim da primeira fase: RB Saulzgurg fora de casa, Manchester City no Parque dos Príncipes e nova viagem à Alemanha para enfrentar o Stuttgart.

