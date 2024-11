A primeira rodada da Copa do Rei terminou nesta terça-feira (26) com a classificação de Valencia e Getafe, que venceram, respectivamente, Parla Escuela (1 a 0) e Manieses (3 a 0), duas equipes da sexta divisão espanhola.

Os dois jogos deveriam ter sido disputados no final de outubro, mas foram adiados por conta das inundações que assolaram a Espanha e deixaram mais de 200 mortos.

Ao contrário do Getafe, o Valencia encontrou dificuldades e teve uma vitória magra, com um único gol de Pepelu aos 20 minutos do primeiro tempo. O time fez apenas seu segundo jogo depois do drama das enchentes, depois da vitória sobre o Betis no final de semana por 4 a 2, pelo Campeonato Espanhol.

O sorteio da segunda fase da Copa do Rei será realizado na quarta-feira na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em Las Rozas, próximo de Madri.

Campeão e vice da última edição do Campeonato Espanhol (Real Madrid e Barcelona) e os finalistas da Copa do Rei na temporada passada (Athletic Bilbao e Mallorca) não precisaram jogar a primeira fase do torneio mata-mata.

Essas quatro equipes entrarão na disputa na próxima rodada, a fase de 16-avos de final, no início de 2025.

-- Resultados das equipes da primeira divisão na primeira rodada da Copa do Rei:

. Terça-feira, 26 de novembro:

Parla Escuela (6ª) - (+) Valencia (1ª) 0 - 1

Manises (6ª) - (+) Getafe (1ª) 0 - 3

- Disputados anteriormente:

- Terça-feira, 29 de outubro:

Compostela (4ª) - (+) Alavés (1ª) 0 - 1

Villamuriel (6ª) - (+) Rayo (1ª) 0 - 5

Astur (6ª) - (+) Valladolid (1ª) 1 - 4

Poblense (5ª) - (+) Villarreal (1ª) 1 - 6

- Quarta-feira, 30 de outubro:

Las Rozas (5ª) - (+) Sevilla (1ª) 0 - 3

Ciudad de Lucena (5ª) - (+) Leganés (1ª) 1 - 2

San Pedro (6ª) - (+) Celta de Vigo (1ª) 1 - 5

Extremadura (5ª) - (+) Girona (1ª) 0 - 4

- Quinta-feira, 31 de outubro:

Vic (6ª) - (+) Atlético de Madrid (1ª) 0 - 2

San Tirso (6ª) - (+) Espanyol (1ª) 0 - 4

Gévora (6ª) - (+) Betis (1ª) 1 - 6

Ontiñena (6ª) - (+) Las Palmas (1ª) 0 - 7

- Terça-feira, 5 de novembro:

Chiclana (6ª) - (+) Osasuna (1ª) 0 - 5

- Quinta-feira, 21 de novembro:

Jove Español (5ª) - (+) Real Sociedad (1ª) 0 - 5

(+): classificados para a próxima fase

bur-dr/iga/cb/am