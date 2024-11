O goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario, foi operado no tornozelo nesta segunda-feira (25) e ficará fora da equipe por tempo indeterminado, anunciou o clube inglês.

"Podemos confirmar que Guglielmo Vicario foi operado hoje de uma fratura no tornozelo direito", indicou o clube londrino em comunicado.

O goleiro italiano, que sofreu um choque com um jogador rival no sábado durante a vitória dos 'Spurs' por 4 a 0, em casa, sobre o Manchester City, conseguiu aguentar em campo até o fim do jogo.

Depois, o jogador de 28 anos deixou o estádio mancando e o Tottenham já temia então que ele teria que passar por cirurgia.

A duração do período em que ficará fora dos campos não foi revelada e o clube explicou que "Guglielmo será avaliado pela equipe médica para determinar quando poderá retomar os treinamentos".

Esta lesão supõe um duro golpe para a equipe do norte de Londres (6º), que está brigando pelas vagas à Liga dos Campeões.

Guglielmo é um jogador importante para o treinador Ange Postecoglou. Seu substituto será o veterano goleiro inglês Fraser Forster, de 36 anos.

