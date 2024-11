PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ONU PLÁSTICOS MEIO AMBIENTE: Negociações para um tratado mundial contra a poluição por plásticos têm 'semana crucial'

FRANÇA JULGAMENTO ESTUPRO: MP francês pede 20 anos de prisão para marido que drogou e estuprou a mulher

=== ONU PLÁSTICOS MEIO AMBIENTE ===

BUSAN:

Negociações para um tratado mundial contra a poluição por plásticos têm 'semana crucial'

A última rodada de negociações para alcançar um tratado mundial contra a poluição por plásticos começou nesta segunda-feira (25) em Busan, Coreia do Sul, em uma "semana crucial", que acontece após o encerramento caótico da COP29 sobre o clima em Baku (Azerbaijão).

TÓQUIO:

Quatro políticas eliminariam quase toda a poluição por plásticos, diz estudo

Quatro políticas mundiais permitiriam eliminar quase toda a poluição por plásticos no planeta, revelou, nesta segunda-feira (25), um estudo realizado com ajuda da Inteligência Artificial (IA) pela Universidade da Califórnia.

PARIS:

Plástico: uma história da sociedade de consumo

Antes de ameaçar a biodiversidade, os oceanos e a cadeia alimentar mundial, o plástico salvou muitas vidas ao promover um desenvolvimento exponencial intimamente ligado ao auge da sociedade de consumo de massa após a Segunda Guerra Mundial.

=== FRANÇA JULGAMENTO ESTUPRO ===

AVIGNON:

MP francês pede 20 anos de prisão para marido que drogou e estuprou a mulher

O Ministério Público da França pediu, nesta segunda-feira (25), a pena máxima, 20 anos de prisão, para Dominique Pelicot por drogar, durante uma década, sua agora ex-mulher Gisèle para estuprá-la com dezenas de homens, atos classificados como "abjetos".

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MONTEVIDÉU:

Yamandú Orsi vence 2º turno e esquerda retorna ao poder no Uruguai

Yamandú Orsi, pupilo do ex-presidente José "Pepe" Mujica, venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Uruguai no domingo (24), o que marca o retorno da esquerda ao poder, após cinco anos de governo centro-direita.

MONTEVIDÉU:

Yamandú Orsi, o discípulo de Mujica eleito no Uruguai

Yamandú Orsi, que venceu as eleições presidenciais no Uruguai, se tornou no domingo o político que, sob as asas do popular ex-presidente José "Pepe" Mujica, levou a esquerda de volta ao poder no país.

(Uruguai eleições presidência, 670 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Irmãos Menéndez voltam ao tribunal em meio à campanha por sua libertação

Os irmãos Lyle e Erik Menéndez, em prisão perpétua por assassinar seus pais em sua luxuosa mansão de Berverly Hills em 1989, se apresentam novamente nesta segunda-feira (25) ante um juiz no auge da campanha por sua libertação após 34 anos de prisão.

-- EUROPA

BUCARESTE:

Candidato pró-Rússia e prefeita de pequena cidade avançam ao 2º turno na Romênia

O candidato pró-Rússia Calin Georgescu surpreendeu e foi o mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais de domingo (24) na Romênia e enfrentará uma prefeita relativamente desconhecida no segundo turno, depois de derrotar o candidato pró-Europa, segundo os resultados quase definitivos publicados nesta segunda-feira.

-- ÁSIA

PARIS:

Mulheres na Índia são vítimas da tecnologia para vigiar a fauna selvagem

Mulheres indianas sofrem assédio e intimidação por parte de homens que usam câmeras e drones em teoria destinados a vigiar a fauna selvagem, segundo alertaram pesquisadores nesta segunda-feira (25).

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

BAKU:

Uma realidade política diferente após 'nova era' de financiamento climático

A promessa dos países ricos na COP29 de desbloquear 300 bilhões de dólares anuais (1,7 trilhão de reais) em financiamento climático para os países pobres provocou indignação, mas também reflete uma evolução na realidade política mundial.

PARIS:

COP29: Falta de compromisso para eliminar gradualmente combustíveis fósseis gera preocupação

A conferência sobre mudança climática da ONU (COP29) terminou sem uma menção explícita à eliminação dos combustíveis fósseis, um revés considerado "preocupante" por muitos especialistas que o consideram "um retrocesso" na luta contra o aquecimento global.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

