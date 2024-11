Ao menos 15 combatentes sírios apoiados pela Turquia morreram neste domingo (24), depois de forças lideradas pelos curdos se infiltrarem no seu território no norte da Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Vários combatentes das Forças Democráticas Sírias (FDS), que controlam áreas do nordeste do país, "infiltraram-se em posições de combatentes apoiados pela Turquia" em torno de Aleppo, disse o OSDH, que tem uma extensa rede de fontes na Síria.

"Os dois lados envolveram-se em confrontos violentos" que mataram 15 dos combatentes apoiados por Ancara, disse a ONG.

Um correspondente da AFP no norte da Síria afirmou que os confrontos ocorreram perto da cidade de Al-Bab, onde as autoridades anunciaram que as escolas seriam fechadas na segunda-feira devido à violência.

As FDS são uma força apoiada pelos Estados Unidos que esteve na linha da frente da luta para expulsar os jihadistas do Estado Islâmico dos seus últimos redutos na Síria em 2019.

São dominadas pelas Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG), consideradas pela Turquia como um ramo do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

O PKK assumiu a responsabilidade por um ataque em Ancara em 23 de outubro e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que os dois perpetradores haviam se "infiltrado" a partir da Síria.

As tropas turcas e as facções rebeldes aliadas controlam áreas do norte da Síria, após sucessivas ofensivas transfronteiriças desde 2016, visando principalmente as FDS.

