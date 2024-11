Depois da pausa da data Fifa, o Campeonato Italiano volta para sua 13ª rodada neste sábado (23), com os seis primeiros colocados separados por apenas dois pontos.

O Napoli continua líder, mas depois de dois jogos sem vencer (um empate e uma derrota) viu sua vantagem diminuir. O time do técnico Antonio Conte, com 26 pontos, tem cinco perseguidores prontos para aproveitar o menor tropeço.

Atalanta (2ª), Fiorentina (3ª), Inter de Milão (4ª) e Lazio (5ª), com 25 pontos, e a Juventus (6ª), com 24, aparecem no retrovisor dos napolitanos.

Napoli e Juve são os times que terão os jogos mais complicados, numa rodada sem confrontos diretos entre o 'Top 6'.

Os líderes recebem no domingo a Roma (12ª, 13 pontos), que durante a data Fifa anunciou o retorno do veterano técnico Claudio Ranieri. Por sua vez, os 'bianconeri' visitam o Milan (7º, 18 pontos), desesperado para voltar à luta pelo 'Scudetto', embora tenha um jogo a menos.

A Juventus não poderá contar com o lateral colombiano Juan Cabal, que sofreu uma grave lesão no joelho e deve ficar afastado pelo restante da temporada.

A Inter abrirá a rodada no sábado visitando o Verona (14º), enquanto a Atalanta pega o Parma (13º) fora de casa.

A Fiorentina também joga como visitante, no domingo, contra o Como (15º), e a Lazio recebe o Bologna (8º), que não perde um jogo da Serie A desde o dia 25 de agosto (quatro vitórias e cinco empates).

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(11h00) Hellas Verona - Inter

(14h00) Milan - Juventus

(16h45) Parma - Atalanta

- Domingo:

(08h30) Genoa - Cagliari

(11h00) Como - Fiorentina

Torino - Monza

(14h00) Napoli - Roma

(16h45) Lazio - Bologna

- Segunda-feira:

(14h30) Empoli - Udinese

(16h45) Unione Venezia - Lecce

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 26 12 8 2 2 19 9 10

2. Atalanta 25 12 8 1 3 31 15 16

3. Fiorentina 25 12 7 4 1 25 10 15

4. Inter 25 12 7 4 1 26 14 12

5. Lazio 25 12 8 1 3 25 14 11

6. Juventus 24 12 6 6 0 21 7 14

7. Milan 18 11 5 3 3 20 14 6

8. Bologna 18 11 4 6 1 15 13 2

9. Udinese 16 12 5 1 6 15 18 -3

10. Empoli 15 12 3 6 3 9 10 -1

11. Torino 14 12 4 2 6 15 18 -3

12. Roma 13 12 3 4 5 14 17 -3

13. Parma 12 12 2 6 4 16 18 -2

14. Hellas Verona 12 12 4 0 8 17 27 -10

15. Como 10 12 2 4 6 13 23 -10

16. Cagliari 10 12 2 4 6 12 22 -10

17. Genoa 10 12 2 4 6 9 22 -13

18. Lecce 9 12 2 3 7 5 21 -16

19. Monza 8 12 1 5 6 10 15 -5

20. Unione Venezia 8 12 2 2 8 11 21 -10

