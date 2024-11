O Manchester United iniciará no próximo domingo (24) a 'era Amorim', na 12ª rodada do Campeonato Inglês, à qual Manchester City e Arsenal chegam precisando vencer para encerrar suas respectivas séries de resultados negativos.

Três semanas depois de ser anunciado como novo técnico dos 'Red Devils, o português Rúben Amorim fará sua estreia oficial contra o Ipswich (17º), que luta contra o rebaixamento.

Desde a demissão do holandês Erik ten Hag, o United conseguiu reagir sob comando do interino Ruud van Nistelrooy (3 vitórias e um empate entre todas as competições), e Amorim recebe a equipe na 13ª posição, a quatro pontos do Top 4.

O Arsenal de Mikel Arteta foi para a pausa da data Fifa em meio a uma crise, depois de ter vencido apenas dois de seus últimos sete jogos e de uma série de quatro rodadas sem vencer na Premier League (dois empates e duas derrotas).

O time londrino é o quarto colocado na tabela, a nove pontos do líder Liverpool, e precisa reagir contra o surpreendente Nottingham Forest (5º) para não ficar mais distante da luta pelo título.

O Manchester City também ficou para trás, depois de uma série de quatro derrotas consecutivas entre todas as competições, algo inédito na carreira do técnico espanhol Pep Guardiola.

Os 'Citizens' continuam na vice-liderança, mas a cinco pontos do Liverpool, e no domingo recebem o Tottenham (10º), num reencontro com seu algoz na Copa da Liga Inglesa.

Com Erling Haaland motivado, depois de marcar quatro gols em dois jogos pela seleção da Noruega na Liga das Nações da Uefa, o City tem a oportunidade de afastar a crise contra a mesma equipe que a iniciou.

Por sua vez, os 'Spurs' não poderão contar com o meio-campista uruguaio Rodrigo Bentancur, suspenso na última segunda-feira por sete jogos após fazer um comentário racista sobre seu companheiro de equipe sul-coreano Son Heung-min.

Já o líder Liverpool visita no domingo o lanterna Southampton, num jogo que deverá ser fácil para o time do técnico Arne Slot antes de receber o Real Madrid pela Liga dos Campeões.

Como último ingrediente de um fim de semana repleto de emoções, o técnico do Chelsea (3º), Enzo Maresca, vai reencontrar o Leicester (15º) na abertura da rodada, no sábado, meses depois de ter recolocado os 'Foxes' na Premier League.

-- Joos da 12ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(09h30) Leicester - Chelsea

(12h00) Bournemouth - Brighton

Aston Villa - Crystal Palace

Arsenal - Nottingham

Everton - Brentford

Fulham - Wolverhampton

(14h30) Manchester City - Tottenham

- Domingo:

(11h00) Southampton - Liverpool

(13h30) Ipswich Town - Manchester United

- Segunda-feira:

(17h00) Newcastle - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 28 11 9 1 1 21 6 15

2. Manchester City 23 11 7 2 2 22 13 9

3. Chelsea 19 11 5 4 2 21 13 8

4. Arsenal 19 11 5 4 2 18 12 6

5. Nottingham 19 11 5 4 2 15 10 5

6. Brighton 19 11 5 4 2 19 15 4

7. Fulham 18 11 5 3 3 16 13 3

8. Newcastle 18 11 5 3 3 13 11 2

9. Aston Villa 18 11 5 3 3 17 17 0

10. Tottenham 16 11 5 1 5 23 13 10

11. Brentford 16 11 5 1 5 22 22 0

12. Bournemouth 15 11 4 3 4 15 15 0

13. Manchester United 15 11 4 3 4 12 12 0

14. West Ham 12 11 3 3 5 13 19 -6

15. Leicester 10 11 2 4 5 14 21 -7

16. Everton 10 11 2 4 5 10 17 -7

17. Ipswich Town 8 11 1 5 5 12 22 -10

18. Crystal Palace 7 11 1 4 6 8 15 -7

19. Wolverhampton 6 11 1 3 7 16 27 -11

20. Southampton 4 11 1 1 9 7 21 -14

bur-dam/dr/iga/am