"Estarei aqui", inclusive se o Manchester City, acusado de cometer várias infrações financeiras, for punido com o rebaixamento, afirmou o técnico Pep Guardiola nesta sexta-feira (22), um dia depois do anúncio de sua renovação de contrato até 2027.

Guardiola, que está no City desde 2016, estendeu seu vínculo por mais dois anos, apesar de um contexto extradesportivo pouco animador.

O Manchester City é acusado pela Premier League de ter cometido infrações financeiras depois que foi comprado pelo Abu Dhabi United Group, dos Emirados Árabes Unidos, em 2008. O veredito, previsto para 2025, pode levar à perda de pontos ou até à exclusão da equipe dos campeonatos profissionais.

"Disse isso há seis meses, há um ano, quando todos os clubes nos acusavam de ter feito algo errado. 'Então o que vai acontecer se forem rebaixados?' Eu estarei aqui", respondeu Guardiola em entrevista coletiva.

O ex-treinador de Barcelona e Bayern de Munique inclusive se mostrou disposto a dirigir o City na quinta divisão. "Subiremos, subiremos e voltaremos à Premier League", declarou.

Guardiola também revelou que as negociações para sua renovação de contrato duraram "apenas duas horas".

Antes da data Fifa de novembro, o Manchester City sofreu quatro derrotas consecutivas entre todas as competições, uma série negativa inédita para o treinador espanhol na Inglaterra.

Depois de duas derrotas seguidas na Premier League, os 'Citizens' ocupam a segunda posição na tabela, a cinco pontos do líder Liverpool, antes de receber o Tottenham neste sábado.

jta/dar/iga/meb/cb/dd