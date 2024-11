Via Vitae, peça de arte sacra alvo de ladrões

Ladrões armados roubaram joias consideradas um tesouro nacional e avaliadas em vários milhões de euros de um museu francês, disseram várias fontes à AFP nesta sexta-feira (22), em um assalto aparentemente bem planejado.

Por volta das 16 horas de quinta-feira, os ladrões chegaram em motocicletas ao museu de arte sacra de Hiéron, na cidade de Paray-le-Monial, disse à AFP o prefeito Jean-Marc Nesme.

Três dos assaltantes entraram no museu, que é aberto ao público, usando capacetes, enquanto o quarto estava de guarda do lado de fora, acrescentou Nesme, confirmando uma reportagem do Journal de Saône-et-Loire.

Depois de disparar vários tiros, eles se dirigiram à obra-prima do museu, “Vita Vitae”, feita em 1904 pelo ourives Joseph Chaumet e avaliada entre 5 e 7 milhões de euros (entre 30 e 42 milhões de reais).

Várias estatuetas de ouro e marfim e ornamentos de esmeralda foram retirados dessa obra monumental, que narra a vida de Jesus, depois de serrarem o vidro blindado que a protegia com uma serra elétrica.

Durante a fuga em uma motocicleta, os ladrões jogaram pregos no asfalto para neutralizar dois veículos da gendarmaria que os perseguiam. Para a gendarmaria, isso mostra que a operação foi preparada.

“É uma grande perda para Paray-le-Monial e para o patrimônio nacional”, lamentou o prefeito, que disse que os funcionários do museu presentes durante o roubo, juntamente com 20 visitantes, ficaram ‘traumatizados’.

Alguns conseguiram escapar e se refugiaram em uma casa vizinha.

O museu em Hiéron é um dos mais antigos museus de arte sacra da França. Em 2017, ladrões já haviam roubado duas coroas Romay do ourives Paul Brunet e, em setembro de 2022, foi alvo de outra tentativa de roubo.