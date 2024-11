As forças de segurança e vários moradores de Porto Príncipe mataram, nesta terça-feira (19), 28 membros de gangues, em meio a uma ofensiva de grupos criminosos contra diferentes bairros da capital do Haiti, informaram as autoridades à AFP.

A polícia haitiana parou um caminhão e um micro-ônibus que transportavam membros de gangues em dois bairros de Porto Príncipe. Depois de abrirem fogo contra eles, alguns agentes e habitantes de grupos de autodefesa perseguiram os que escaparam e atiraram neles, disse um porta-voz da polícia.

