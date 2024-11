BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O supertufão Man-Yi atingiu a principal ilha de Luzon, nas Filipinas, neste domingo (17), e trouxe chuvas fortes para a região da capital, Manila, após forçar a retirada de 1 milhão de pessoas e danificar edifícios de várias áreas.

O tufão, que tem ventos de 185 km/h, enfraqueceu apenas ao atingir a terra na cidade de Panganiban, na província de Catanduanes, na noite deste sábado (16).





"Evacuamos porque, toda vez que há um tufão, a água sobe no rio próximo", disse Amalia Santisas, uma das pessoas que mora perto das áreas costeiras de Manila, a capital, e seguiu as ordens de retirada.





"Temos crianças conosco e estamos com medo", acrescentou Santisas, que estava entre os mais de um milhão de evacuados da área prevista para o trajeto do tufão, a fim de mantê-los em segurança contra as ondas de tempestade.





Apesar das retiradas, não foram registradas vítimas fatais, embora os ventos fortes do tufão tenham danificado casas, escolas e prédios comerciais em Catanduanes, informou o chefe da defesa civil, Ariel Nepomuceno.





O sexto ciclone tropical a atingir as Filipinas em um mês, o Man-Yi está avançando em direção às áreas sul e central de Luzon.





"[O tufão] deve enfraquecer um pouco antes de seu segundo impacto com a terra", disse a agência meteorológica Pagasa em um comunicado, ao mesmo tempo que alertava para medidas de precaução.





"Um enfraquecimento significativo ocorrerá durante a passagem deste ciclone tropical pelo continente de Luzon hoje."





O alerta de tempestade mais alto também foi declarado para as partes orientais das ilhas Polillo e Calaguas.





Os ventos haviam enfraquecido na cidade de Virac, em Catanduanes, e a chuva havia diminuído para uma garoa, permitindo que algumas pessoas que haviam buscado abrigo retornassem para suas casas, informou o oficial de desastres da província, Roberto Monterola, à rádio DZBB.