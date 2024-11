A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, gerou polêmica neste sábado (16) ao insultar o bilionário dono do X, Elon Musk, que, por sua vez, respondeu com críticas à base do presidente Lula. O episódio aconteceu a dois dias da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Durante uma intervenção não planejada em um painel sobre desinformação no G20 Social, Janja defendeu a regulamentação das redes sociais. Em um momento de sua fala, ela se assusta com um som e se agacha.

"Acho que é o Elon Musk", disse. Ao se levantar, completou: “Eu não tenho medo de você, inclusive... Fuck you, Elon Musk!”

Um vídeo curto da fala viralizou rapidamente na rede social X, e a hashtag "primeira-dama" tornou-se um dos assuntos mais comentados na plataforma.

Em um comentário ao vídeo, publicado pelo portal Visegrad 24, Musk respondeu rindo: "Eles vão perder a próxima eleição".

A relação de Musk com o Brasil é marcada por controvérsias. Neste ano, teve um embate com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em torno dos limites da liberdade de expressão e a regulamentação das redes sociais.

O X ficou suspenso por 40 dias no Brasil por ordem do STF devido à divulgação de informações falsas.

Musk também é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que planeja disputar as eleições de 2026, mesmo estando atualmente inelegível.

Por outro lado, Lula, crítico de Musk, celebrou na época a suspensão do X como uma medida justa contra notícias falsas e discursos de ódio.

Lula receberá nesta segunda e terça-feira os líderes das 20 maiores economias do mundo, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping.

