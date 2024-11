O secretário de Estado americano, Antony Blinken, fez um apelo a Israel para que o país adote pausas humanitárias "reais e prolongadas" em Gaza, para que a população tenha acesso à ajuda.

"Precisamos ver pausas reais e prolongadas em grandes zonas de Gaza, pausas em qualquer confronto, em qualquer combate, para que a assistência possa chegar efetivamente às pessoas que precisam", disse.

Blinken afirmou que ainda existem "enormes desafios nesse sentido, mas também vimos soluções reais", como uma campanha de vacinação contra a pólio na região.

"Mas, para ter sucesso, é essencial ter pausas prolongadas durante dias, não apenas horas, como é o caso neste momento, para garantir que todos que trazem assistência tenham a capacidade de trazê-la e distribuí-la", disse.

Blinken afirmou que Israel cumpriu uma parte importante das propostas apresentadas pelos Estados Unidos em uma carta.

"Porém, mesmo com isso, acredito que é essencial que vejamos coisas, como pausas mais prolongadas", completou.

"Mesmo com todas as medidas, a situação é tão difícil e dramática que, para remediá-la plenamente, para responder plenamente às necessidades das pessoas, a melhor maneira de fazer isso é acabar com a guerra", acrescentou.

ahg/zm/fp