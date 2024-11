O alemão Niels Wittich, diretor de provas da Fórmula 1 desde 2022, quando substituiu Michael Masi, deixou suas funções e terá o cargo ocupado pelo português Rui Marques, anunciou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nesta terça-feira (12).

"Niels Wittich deixou seu cargo para buscar novas oportunidades", informou a FIA em comunicado, no qual explicou que Rui Marques, até agora diretor de provas na Fórmula 2 e na Fórmula 3, já vai exercer a função na próxima corrida, em Las Vegas, no dia 21 de novembro.

Nesse fim de semana, o atual tricampeão, Max Verstappen, terá a primeira oportunidade de conquistar o Mundial de pilotos desta temporada, à frente de seu principal perseguidor, Lando Norris.

Wittich, de 52 anos, foi nomeado no início de 2022 como co-diretor de provas junto com o português Eduardo Freitas, em substituição ao australiano Michael Masi, demitido após as controversas decisões que permitiram a vitória de Max Verstappen na última corrida da temporada 2021.

Desde o final de 2022, Wittich ocupava o cargo sozinho, depois que Freitas foi demitido, a partir do Grande Prêmio do Japão daquele ano, em que Verstappen se proclamou campeão.

