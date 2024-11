PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL LÍBANO GAZA: Novos bombardeios israelenses deixam dezenas de mortos em Gaza e no Líbano

JERUSALÉM:

Novos bombardeios israelenses deixam dezenas de mortos em Gaza e no Líbano

Dezenas de pessoas morreram neste domingo (10) em Gaza e no Líbano em novos bombardeios israelenses, antes de expirar, na quarta-feira, o prazo delimitado pelos Estados Unidos para o aumento da ajuda humanitária ao território palestino.

BUENOS AIRES:

Justiça confirma morte a tiros de dois barra bravas do Rosario Central após partida

O chefe da barra brava do Rosario Central e outro membro do grupo foram mortos a tiros na noite de sábado nas proximidades do estádio Gigante de Arroyito, na cidade, após uma partida do Campeonato Argentino, confirmaram a polícia e a Promotoria da província de Santa Fé neste domingo (10).

WASHINGTON:

Retorno de Trump pode afetar independência do Fed

O retorno de Donald Trump à Casa Branca poderá colocar em risco a independência do Federal Reserve (Fed, banco centreal americano), enfraquecendo a sua capacidade de combater a inflação e o desemprego sem interferência política.

WASHINGTON:

Agricultores estão preocupados com perspectiva de aumento de tarifas em novo governo Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja fazer das tarifas alfandegárias a pedra angular de sua política econômica, sob o risco de gerar intermináveis guerras comerciais das quais os agricultores americanos poderiam ser vítimas.

MOSCOU:

Rússia e Ucrânia lançam maiores ataques de drones desde início do conflito

Rússia e Ucrânia lançaram na madrugada deste domingo (10) os maiores ataques de drones em mais de dois anos e meio de conflito, denunciaram os dois países.

