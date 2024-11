PRINCIPAL NOTÍCIA

ALEMANHA MURO ANIVERSÁRIO: Alemanha em crise comemora 35 anos da queda do Muro de Berlim

BERLIM:

Alemanha em crise comemora 35 anos da queda do Muro de Berlim

A Alemanha comemora a queda do Muro de Berlim há 35 anos, neste sábado (9), em meio a uma crise política devido ao colapso do governo de coalizão de Olaf Scholz e tendo como pano de fundo o declínio global da democracia.

-- DESTACADO COP29

PARIS:

As ameaças para a saúde da mudança climática

Calor extremo, eventos climáticos incontroláveis e poluição representam uma ameaça crescente à saúde das pessoas em todo o mundo, causada pela mudança climática, alertam os especialistas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

Brasil aumenta meta de redução de gases de efeito estufa até 2035

O Brasil aumentou sua meta de redução de gases de efeito estufa de 59% para 67% até 2035, anunciou o Governo Federal.

LOS ANGELES:

Califórnia lidera nova 'resistência a Trump'

A Califórnia está liderando a resistência contra o próximo governo de Donald Trump, que testará o poder dos estados democratas para combater as deportações em massa, defender os direitos reprodutivos e combater a mudança climática.

-- EUROPA

VALÊNCIA:

Vítimas das inundações protestam contra gestão às enchentes em Valência

Nas áreas devastadas pelas inundações da semana passada no sudeste da Espanha, as vítimas continuam indignadas com os líderes políticos, a quem culpam por subestimarem a gravidade da ameaça e pela má-gestão da ajuda subsequente à enchentes.

SEDAVÍ:

Odores levantam dúvidas sobre salubridade de áreas inundadas em Valência

Nas cidades próximas à Valência, devastadas pelas enchentes que deixaram mais de 200 mortos na semana passada, o cheiro da lama gerou preocupação com a saúde do meio ambiente para as equipes de resgate e moradores.

-- ÁSIA

QUETTA:

Separatistas do Baluchistão matam 26 pessoas em estação de trem no Paquistão

Pelo menos 26 pessoas, incluindo 14 soldados, foram mortas neste sábado (9) em um ataque de um grupo separatista a uma estação de trem na província de Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, segundo as autoridades.

-- ORIENTE MÉDIO

SIDON:

Bebê se recupera após 14 horas enterrado depois de ataque israelense

Após um ataque aéreo israelense no sul do Líbano, que matou vários membros da família de Ali Khalifa e o deixou enterrado sob os escombros durante 14 horas, as equipes de resgate não esperavam encontrar uma criança libanesa de dois anos viva.

=== ESPORTE ===

FUTEBOL

