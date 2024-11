Um soldado morreu e outro ficou gravemente ferido nesta sexta-feira (8) em um ataque com uma moto-bomba atribuído a dissidentes das Farc em uma região conflituosa do sudoeste da Colômbia, informaram as autoridades.

Em vídeos divulgados pelo Exército é possível ver o telhado de uma casa destruído, destroços no chão e uma dezena de militares ao longo da rua onde o veículo explodiu, na localidade de El Plateado, no departamento de Cauca.

"Um dos militares feridos no ataque ocorrido esta manhã (…) morreu devido à gravidade dos ferimentos, enquanto outro tem prognóstico reservado", indicou o Ministério da Defesa em um boletim.

O Exército lançou uma ofensiva no início de outubro neste reduto montanhoso da dissidência do Estado-Maior Central (EMC), onde abundam as plantações de folha de coca.

Centenas de soldados armados com artilharia e tanques entram em confronto implacável com os rebeldes que rejeitaram o histórico acordo de paz assinado pela maior parte das Farc em 2016. Os dissidentes respondem com ataques com drones carregados de explosivos, bombas e tiros.

"Estes fatos apenas reforçam a nossa determinação em avançar com o destacamento das nossas forças", afirmou o ministro da Defesa, Iván Velásquez, citado no boletim.

Em Jamundí, a 25 quilômetros da cidade de Cali (sudoeste), outra moto-bomba explodiu no início da manhã, durante a passagem de uma patrulha policial, informou o coronel Germán Manrique à imprensa. O uniformizado que dirigia o veículo ficou ferido no ataque, também atribuído aos dissidentes.

