A tenista chinesa Qinwen Zheng, número 7 do mundo, venceu a tcheca Barbora Krejcikova (N.13) nesta sexta-feira (8) e se tornou a primeira finalista do WTA Finals.

Zheng fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 40 minutos.

A chinesa de 22 anos, que participa pela primeira vez do torneio, tentará levantar o troféu na final de sábado contra a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.1) ou a americana Coco Gauff (N.3), que se enfrentam na outra semifinal.

Zheng, campeã olímpica este ano nos Jogos de Paris, dominou a partida desde o início, conseguindo uma quebra na primeira oportunidade que teve, e fechou o primeiro set em 40 minutos.

A segunda parcial começou com a mesma dinâmica: uma quebra logo no começo para a chinesa, que rapidamente abriu 3-0. No entanto, Krejcikova reagiu e equilibrou a partida, mas não conseguiu evitar a derrota.

"É o meu primeiro Masters de fim de ano e estou na final, é algo incrível", comemorou Zheng, que admitiu que em algumas partes do segundo set foram "complicadas.

Até então, nenhuma chinesa havia superado a fase de grupos do WTA Finals desde 2013, quando Li Na foi vice-campeã.

Qinwen Zheng tentará ser a primeira jogadora de seu país a vencer o Masters, que reúne as oito melhores tenistas do ano.

