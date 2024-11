O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta quinta-feira (7) com seu colega Luiz Inácio Lula da Silva antes de viajar ao Brasil para a cúpula do G20 e para uma visita inédita à floresta amazônica, informou a Casa Branca.

Será uma despedida para o presidente americano, que entregará as chaves da Casa Branca a seu antecessor Donald Trump em 20 de janeiro, após a vitória maiúscula do republicano nas eleições de terça-feira.

Durante a conversa com Lula, Biden "destacou o progresso conseguido na promoção dos direitos dos trabalhadores e na luta contra a fome e a pobreza" no Brasil e lhe desejou uma boa recuperação da lesão sofrida em uma queda no mês passado, afirmou a Casa Branca em comunicado.

Os dois falaram sobre "os preparativos" do G20 e acordaram permanecer em contato "estreito" sobre temas regionais e globais.

Biden e Lula terão uma reunião no contexto do fórum que reúne as 20 economias avançadas e emergentes mais importantes do mundo, previsto para os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro.

O democrata de 81 anos "vai desempenhar um papel de liderança no apelo ao G20 para trabalhar em conjunto para enfrentar desafios globais como a fome e a pobreza, a mudança climática, as ameaças à saúde e o peso da dívida dos países em desenvolvimento", detalha a Casa Branca.

Lula vai aproveitar a reunião para abordar a crise provocada pelo aquecimento global e sua proposta de estabelecer um imposto sobre as grandes fortunas para combater a pobreza.

O presidente americano chegará ao Brasil no dia 17 e irá a Manaus para falar de aquecimento global, um tema que Trump considera uma "farsa".

Na capital do Amazonas, Biden se reunirá com "líderes locais, indígenas e outros que trabalham para preservar e proteger este ecossistema crítico", no que será a primeira visita deste tipo de um presidente americano em exercício, segundo a nota.

Antes da visita ao Brasil, Biden passará por Lima, no Peru, que recebe o fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) de 14 a 16 de novembro.

O chefe de Estado americano aproveitará sua estada no Peru para se reunir com a presidente Dina Boluarte "para reforçar a sólida relação bilateral", acrescenta a nota.

As cúpulas acontecem à sombra da vitória eleitoral de Trump, que provavelmente estará na boca de todos.

Trump chega à Casa Branca com a firme intenção de desmantelar as políticas ambientais impulsionadas por Biden para lutar contra o aquecimento global e favorecer a transição energética.

O republicano é um grande amigo do petróleo e quer liberalizar ao máximo a perfuração, exploração e extração de petróleo, um objetivo que resume em seu já famoso slogan "drill, baby, drill" ("perfura, baby, perfura").

Além disso, propõe, entre outras medidas, aplicar tarifas de dois dígitos, ou até mais, para propiciar o retorno das empresas aos Estados Unidos.

dk-aue-erl/nn/rpr/am