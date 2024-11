O Real Madrid tentará sair da crise neste sábado (9), contra o Osasuna, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, depois das derrotas para Barcelona (4 a 0) e Milan (3 a 1), e buscará a vitória para não se distanciar ainda mais do time catalão, líder com nove pontos de vantagem.

Os problemas são muitos para o time merengue: os planos do técnico Carlo Ancelotti para encaixar Kylian Mbappé no ataque não estão surtindo efeito.

Além disso, defesa e ataque não estão compactados, como reconheceu o próprio Ancelotti, o que fez a equipe sofrer sete gols nos últimos dois jogos.

Sendo assim, os torcedores madridistas esperam ajustes táticos, como o técnico italiano prometeu após a derrota na Liga dos Campeões para o Milan.

Apesar do mau momento, o Real Madrid se mantém na vice-liderança da LaLiga mesmo com um jogo a menos, já que o confronto com o Valencia pela 12ª rodada foi adiado devido às inundações no sudeste da Espanha que deixaram mais de 200 mortos.

Já o momento do Barcelona é totalmente oposto, com o time vindo de uma grande vitória sobre o Estrela Vermelha (5 a 0) na Champions.

A equipe do técnico alemão Hansi Flick vai viajar a San Sebastián para enfrentar a Real Sociedad (11ª), que apesar de estar no meio da tabela, melhorou seu desempenho nos últimos jogos.

Por sua vez, o Atlético de Madrid (3º) visitará o Mallorca (8º) depois de vencer o Paris Saint-Germain fora de casa (2 a 1) na Champions.

O time 'colchonero' também precisa da vitória para se manter próximo do Barcelona, já que a diferença entre as equipes no momento é de dez pontos.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Rayo Vallecano - Las Palmas

- Sábado:

(10h00) Real Madrid - Osasuna

(12h15) Villarreal - Alavés

(17h00) Leganés - Sevilla

- Domingo:

(10h00) Betis - Celta Vigo

(12h15) Mallorca - Atlético de Madrid

(14h30) Getafe - Girona

Valladolid - Athletic Bilbao

(17h00) Real Sociedad - Barcelona

. Adiado:

Espanyol - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 33 12 11 0 1 40 11 29

2. Real Madrid 24 11 7 3 1 21 11 10

3. Atlético de Madrid 23 12 6 5 1 18 7 11

4. Villarreal 21 11 6 3 2 20 19 1

5. Osasuna 21 12 6 3 3 17 16 1

6. Athletic Bilbao 19 12 5 4 3 18 12 6

7. Betis 19 12 5 4 3 12 10 2

8. Mallorca 18 12 5 3 4 10 9 1

9. Rayo Vallecano 16 11 4 4 3 12 10 2

10. Celta Vigo 16 12 5 1 6 18 20 -2

11. Real Sociedad 15 12 4 3 5 10 10 0

12. Girona 15 12 4 3 5 15 17 -2

13. Sevilla 15 12 4 3 5 12 17 -5

14. Alavés 13 12 4 1 7 14 19 -5

15. Leganés 11 12 2 5 5 12 16 -4

16. Getafe 10 12 1 7 4 8 10 -2

17. Espanyol 10 12 3 1 8 11 22 -11

18. Las Palmas 9 12 2 3 7 13 21 -8

19. Valladolid 8 12 2 2 8 9 24 -15

20. Valencia 7 11 1 4 6 8 17 -9

