O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará para as cúpulas do G20, no Brasil, e da Apec, no Peru, no fim de novembro, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (7).

"Ele planeja comparecer a ambas as cúpulas", dois meses antes de entregar as chaves da Casa Branca ao presidente eleito, o republicano Donald Trump, afirmou a porta-voz do mandatário democrata, Karine Jean-Pierre.

