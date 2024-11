Tivemos o trágico furacão Helene, e em particular atingiu a Carolina do Norte. Foi um furacão com muita água, como nunca vimos. Campos se transformaram em lagos. O perigo era inacreditável. As pessoas da Carolina do Norte vieram até mim e perguntaram: ‘Seria possível você falar com Elon Musk? Precisamos do Starlink.’

Eu perguntei ‘O que é Starlink?’ É uma forma de comunicação. Liguei para Elon. Era muito perigoso. Pessoas poderiam morrer. Não havia comunicação e todos os fios estavam no chão. Liguei para Elon Musk e ele disse que tinha algo chamado Starlink. Perguntei o que era. Ele disse que era um sistema de comunicação. Eu disse que eles precisavam urgentemente na Carolina do Norte.

Ele chegou lá tão rápido que foi incrível. Salvou muitas vidas. Ele é um personagem, é um cara e um super gênio. Precisamos proteger nossos gênios. Não temos muitos deles.

Quero agradecer ao campeão do US Open, um jogador de golfe fantástico. Ele acerta a bola um pouco mais longe do que eu, Bryson DeChambeau é um igual. Onde está Bryson? Ele está aqui em cima. Ele está acertando bolas. Está a caminho. Bryson? Olha ele aí! Ele está em uma ótima fase, teve um grande US Open.

Também temos Dana White, ele é um cara durão! Dana começou o UFC e veio até mim... Eu disse que era o esporte mais brutal que já tinha visto, mas comecei a gostar, e ele adorava.

Ninguém fez um trabalho melhor nos esportes. Ele é um cara muito motivador. Ele consegue esses lutadores, e eles realmente vão pra cima. Tornou-se uma das empresas esportivas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Está indo muito bem. Gostaria de pedir que ele dissesse algumas palavras, porque as pessoas adoram ouvi-lo.

DANA WHITE: Ninguém merece isso mais do que ele e sua família. Isso é o que acontece quando o sistema vem atrás de você, o que vocês viram nos últimos anos, é isso que acontece. Eles não puderam detê-lo, ele continua avançando, não desiste, é o homem mais resiliente e trabalhador que já conheci, e sua família é incrível, isso é karma, senhoras e senhores, ele merece isso! Eles merecem isso como família!

Quero agradecer algumas pessoas rapidamente, quero agradecer e Ross, o todo-poderoso, Joe Rogan. Obrigado, América, obrigado, boa noite.

DONALD TRUMP: Ele é realmente incrível, mas acima de tudo quero agradecer aos milhões de americanos trabalhadores em todo o país que sempre foram o coração e a alma deste grande movimento. Passamos por muita coisa juntos, e hoje vocês apareceram em números recordes para entregar uma vitória como talvez nunca antes.

Isso foi algo especial e vamos retribuir, vamos fazer o melhor trabalho, vamos virar a situação e vamos fazer isso rapidamente. Vamos transformar o país e fazer isso de todas as maneiras, com tantas formas, mas faremos isso em todos os aspectos, este será para sempre lembrado como o dia em que o povo americano recuperou o controle de seu país.

Só quero dizer, em nome deste grande grupo de pessoas, essas são pessoas trabalhadoras, essas são pessoas fantásticas, e podemos acrescentar alguns nomes como Robert F. Kennedy Jr. E ele vai ajudar a tornar a América saudável novamente.

DONALD TRUMP: Ele é um grande cara e quer fazer algumas coisas e vamos deixar isso acontecer. Eu disse: “Bobby, deixe o petróleo comigo”, temos mais ouro líquido, petróleo e gás, mais ouro líquido do que qualquer país do mundo, mais que a Arábia Saudita. Temos mais do que a Rússia, Bobby, fique longe do ouro líquido. Fora isso, vá se divertir, Bobby.

Vamos reduzir a dívida, reduzir impostos, podemos fazer coisas que ninguém mais pode fazer, ninguém mais será capaz de fazer isso. A China não tem o que nós temos, ninguém tem o que nós temos. Temos as melhores pessoas também, isso é o mais importante.

Esta campanha foi tão histórica e de muitas maneiras, temos a maior, a mais ampla, a mais unida coalizão, nunca viram nada assim em toda a história americana. Nunca viram, jovens e idosos, homens e mulheres, áreas rurais e urbanas, todos nos ajudaram hoje à noite, se pensarmos.

Estava assistindo hoje à noite e eles estavam fazendo uma grande análise das pessoas que votaram por nós, nunca vi algo assim, veio de todos os cantos. Sindicalizados, não sindicalizados, afro-americanos, latinos, asiático-americanos, árabes-americanos, muçulmanos-americanos, tivemos todos e foi lindo. Foi um realinhamento histórico, unindo cidadãos de todas as origens em torno de um núcleo de bom senso.