Os eleitores do Arizona votaram a favor da ampliação do direito ao aborto em um referendo realizado paralelamente às eleições presidenciais dos Estados Unidos, segundo as projeções da imprensa.

A emenda restabelece a possibilidade de aborto até a viabilidade fetal, ou seja, até as 24 semanas de gestação, ao invés das atuais 15 semanas.

O Arizona é um estado-chave para o resultado das eleições presidenciais. Os democratas esperam que o referendo tenha estimulado os eleitores a apoiar sua candidata Kamala Harris contra o republicano Donald Trump.

