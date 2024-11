O brasileiro Gabriel Pec, atacante do Los Angeles Galaxy, foi eleito nesta segunda-feira (4) a contratação do ano da liga americana de futebol (MLS), superando na votação o uruguaio Luis Suárez, do Inter Miami.

Pec, de 23 anos, é o primeiro jogador do LA Galaxy a receber este prêmio desde o sueco Zlatan Ibrahimovic (2018) e o primeiro brasileiro desde Luciano Emílio (2007), que na MLS vestiu a camisa do DC United.

Contratado junto ao Vasco por R$ 48,9 milhões, Gabriel Pec brilhou em sua primeira temporada nos Estados Unidos com 16 gols e 14 assistências em 33 jogos disputados.

O desempenho do brasileiro foi fundamental para a ascensão do LA Galaxy, que saiu da vice-lanterna na Conferência Oeste em 2023 para a segunda posição este ano, com a classificação garantida para os playoffs.

Pec teve 37,53% dos votos do júri, formado por jornalistas, comissões técnicas das equipes e jogadores.

O segundo colocado foi o veterano Luis Suárez (27,63%), grande contratação do Inter Miami, liderado pelo astro Lionel Messi.

Aos 37 anos, o atacante uruguaio marcou 20 gols e deu nove assistências em 27 rodadas pelo time de Miami, que bateu o recorde de pontos em uma temporada regular da MLS.

O terceiro foi o argentino Luca Orellano (12,53%), que foi companheiro de Gabriel Pec no Vasco e agora defende o FC Cincinnati.

-- Últimos cinco ganhadores do prêmio de contratação do ano na MLS:

2024 - Gabriel Pec (BRA) - LA Galaxy

2023 - Giorgos Giakoumakis (GRE) - Atlanta United

2022 - Thiago Almada (ARG) - Atlanta United

2021 - Cristian Arango (COL) - Los Angeles FC

2020 - Lucas Zelarayán (ARG) - Columbus Crew

gbv/gfe/cb/am